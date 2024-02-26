Происшествия 26 февраля 2024, 12:57 Трехлетний мальчик выпил глазные капли бабушки и попал в реанимацию «78»: трехлетний мальчик из Санкт-Петербурга отравился глазными каплями бабушки РИА «Новости»

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Трехлетнего мальчика из Санкт-Петербурга экстренно госпитализировали в реанимацию с отравлением. Оказалось, что он выпил бабушкины глазные капли, сообщило издание «78».

По информации СМИ, мальчик из Невского района Санкт-Петербурга был в гостях у бабушки в поселке Лебяжье Ленинградской области и решил изучить ее аптечку. Найдя жидкость для наружного применения, ребенок выпил ее.

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Малыша с признаками острого отравления срочно доставили в больницу имени Филатова. По приезде его состояние оценили как тяжелое.

Ранее еще одного двухлетнего ребенка из Петербурга госпитализировали после происшествия с домашней химией. Предположительно, девочка могла выпить средство для чистки плит. Ее положили в больницу с ожогом пищевода. Полиция начала проверку.