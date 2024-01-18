Происшествия 18 января 2024, 11:49 Трехлетний мальчик в Красноярском крае погиб от пересоленных в 100 раз котлет Житель Красноярского края потерял ребенка из-за пересоленных в 100 раз котлет РИА «Новости»

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Трехлетний ребенок умер в Красноярском крае после острого отравления домашними котлетами, которые отец пересолил в 100 раз. О причинах гибели ребенка сообщили в региональном ГСУ СК.

В пресс-службе напомнили, что мальчик отравился еще 1 ноября прошлого года. Следователи установили, что днем ранее его отец и мать приготовили колбасу из мясного фарша с добавлением специй.

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Чтобы сохранить цвет и продлить срок годности колбасы мужчина использовал нитритную соль, превысив максимально допустимый уровень ее содержания более чем в сто раз.

На следующий день мать приготовила из остатков фарша котлеты, одной из которых она накормила трехлетнего сына. После мальчику стало плохо, его привезли в фельдшерско-акушерский пункт, где он скончался спустя несколько часов.

Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что причиной смерти ребенка стало острое отравление нитритами.

Против отца возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время материалы направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.