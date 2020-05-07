Трехлетний мальчик упал с дерева и напоролся на штырь в Подмосковье

В подмосковном Раменском ребенок сорвался с дерева. Трехлетний мальчик упал на землю — прямо на металлический прут. Малыша госпитализировали, но спасти его врачам не удалось.

Скорая привезла трехлетку в больницу вечером 5 мая, рассказал «360» источник в правоохранительных органах. Он забрался на дерево, когда находился на улице с матерью, не удержался и рухнул вниз.

Малышу диагностировали черепно-мозговую травму и проникающее ранение черепа. Он скончался спустя сутки в Люберецкой районной больнице №2.

Семья у мальчика полная. Оба родителя москвичи. Полиция начала проверку по факту случившегося.

В первых числах мая вдоль Пятницкого шоссе в Солнечногорске заметили одиноко гулявшую маленькую девочку. Ребенок был на улице без верхней одежды. Полицейским удалось найти мать малышки: оказалось, что она на работе.