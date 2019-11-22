Трехлетний мальчик сварился в супе в Индии
В деревне неподалеку от индийского города Хайдарабад трехлетний ребенок во время игр угодил в котел с едой и умер от ожогов, сообщило ИА Nation News со ссылкой на Daily Mail.
В Индии деревенское торжество обернулось для местных жителей трагедией. Ребенок пришел вместе с отцом и начал играл рядом с местом, где готовилась еда. В итоге мальчик упал в котел с кипящим самбаром.
Ребенка быстро доставили в больницу, однако полученные им ожоги оказались слишком опасными. Спустя два дня мальчик скончался.
Сейчас местные правоохранители расследуют обстоятельства произошедшего.