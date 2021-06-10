Трехлетний мальчик попал под машину в Иванове

Произошла авария в Иванове. Машина сбила трехлетнего мальчика. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на УГИБДД УМВД России по региону.

Ребенок вместе с мамой собирались перейти дорогу в неположенном месте. В результате мальчик неожиданно выбежал на дорогу и попал под машину. Его доставили в больницу с различными травмами головы.

Водитель за рулем машины был трезв. Мама с сыном не дошли до пешеходного перехода всего 30 метров.