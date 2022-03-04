Трехлетний мальчик получил тяжелые травмы после падения с 11 этажа в Москве

На юге Москвы трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Столичная прокуратура начала проверку.

Оставшийся без присмотра взрослых ребенок 3 марта упал с высоты 11-го этажа дома на Каширском шоссе, сообщило московское надзорное ведомство в Telegram.

Мальчика увезли в больницу. Его состояние медики оценивают как крайне тяжелое: у трехлетнего ребенка открытая черепно-мозговая травма, множественные переломы черепа и разрыв обоих легких.

По данным прокуратуры, семья мальчика воспитывает четырех несовершеннолетних, в том числе ребенка-инвалида. Квартира, где живут дети, захламлена.

Действия правоохранительных органов на месте происшествия координирует Нагатинская межрайонная прокуратура. Специалистам предстоит установить все обстоятельства случившегося.

По результатам проверки в прокуратуре дадут оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей мальчика.