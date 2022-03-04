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    04 марта 2022, 01:22

    Трехлетний мальчик получил тяжелые травмы после падения с 11 этажа в Москве

    Прокуратура Москвы начала проверку после падения трехлетнего ребенка из окна квартиры

    Александра Ломейко

    На юге Москвы трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Столичная прокуратура начала проверку.

    Оставшийся без присмотра взрослых ребенок 3 марта упал с высоты 11-го этажа дома на Каширском шоссе, сообщило московское надзорное ведомство в Telegram.

    Мальчика увезли в больницу. Его состояние медики оценивают как крайне тяжелое: у трехлетнего ребенка открытая черепно-мозговая травма, множественные переломы черепа и разрыв обоих легких.

    По данным прокуратуры, семья мальчика воспитывает четырех несовершеннолетних, в том числе ребенка-инвалида. Квартира, где живут дети, захламлена.

    Действия правоохранительных органов на месте происшествия координирует Нагатинская межрайонная прокуратура. Специалистам предстоит установить все обстоятельства случившегося.

    По результатам проверки в прокуратуре дадут оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей мальчика.