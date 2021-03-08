Трехлетнего ребенка ударило током в московском ТЦ

В московском торговом центре «Европолис» трехлетнего ребенка ударило током от оголенных проводов, выступающих из пола. Администрация ТЦ занялась выяснением причин произошедшего, сообщило РИА «Новости».

Инцидент произошел в понедельник в ТЦ «Европолис» на проспекте Мира. Ребенок в возрасте 3,5 года пострадал из-за удара током от оголенных проводов в полу. По сообщению телеканала «Москва 24», его доставили в городскую больницу № 9. Очевидец сообщил, что в одном из проходов ТЦ оголенные провода выступают прямо из пола.

В администрации ТЦ заявили, что разберутся в ситуации. Родителям ребенка окажут помощь и «все компенсируют», сообщил управляющий партнер FortGroup Максим Левченко. Он предположил, ребенок мог бегать босиком и «за что-то зацепиться».

На прошлой неделе в торговом центре «Глобал Сити» на Кировоградской улице ребенок, оставшись без присмотра родителей, катался на эскалаторе и упал, получив серьезные травмы. Четырехлетнего мальчика доставили в больницу, где у него диагностировали черепно-мозговую травму, перелом свода черепа и ушибы.