Трехлетнего ребенка дерзко похитили в Благовещенске. Видео

Трехлетнего ребенка похитили у женщины в Благовещенске вечером 28 февраля. Этот момент попал на видео камер наблюдения.

На кадрах видно, что к женщине с ребенком подбегает мужчина. Он распыляет какое-то вещество в глаза матери малыша, а затем пытается повалить ее на землю. Женщина не выпускает ребенка из рук и вместе с малышом ударяется о металлическое ограждение. Нападавший швыряет женщину на спину — она крепко прижимает ребенка к себе.

На кадрах, которые сняла другая камера, видно, что мужчина с ребенком на руках отбегает от места его похищения. Он останавливается на краю парковки в тени. Через некоторое время туда подъезжает автомобиль — похититель садится внутрь с малышом и уезжает в неизвестном направлении.

«Амурская правда» сообщила, что пострадавшая написала заявление в полицию. Женщина рассказала, что трехлетнего сына похитил ее бывший супруг.

Местоположение малыша и его похитителя пока не установлено.