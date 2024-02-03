03 февраля 2024, 14:06
Трехлетнего ребенка без одежды обнаружили в Забайкалье
«Чита.Ру»: в селе Ононское обнаружили трехлетнего ребенка без одежды
В селе Ононское Шилкинского района Забайкальского края обнаружили трехлетнего ребенка, который находился на улице в одной майке. Об этом сообщило издание «Чита.Ру».
Местные жители вызвали полицию и скорую помощь. Выяснилось, что мальчик находился в 150 метрах от дома. Мать ребенка ушла в гости к знакомой, а он остался под присмотром 17-летнего брата дома.
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Мальчику диагностировали общее переохлаждение. Полицейские привлекли его мать к ответственности по статье «Неисполнение родителем обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних». Дальнейшую судьбу ребенка на заседании комиссии по делам несовершеннолетних решат специалисты.
В конце декабря в Екатеринбурге обнаружили замерзшую женщину с ребенком. Они были без верхней одежды возле подъезда одного из домов.
Дети
Полиция
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