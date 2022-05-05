Трехлетнего мальчика нашли мертвым около многоэтажного дома в Новосибирске

В Новосибирске прохожие обнаружили тело трехлетнего мальчика около девятиэтажного дома в Октябрьском районе. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Екатерину Петрушину.

Инцидент произошел в пятницу, 29 апреля. Во время осмотра на теле мальчика нашли следы от падения с большой высоты.

В настоящий момент правоохранители проводят проверку. Устанавливаются точные причины гибели ребенка.