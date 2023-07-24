Происшествия 24 июля 2023, 18:22 Трехлетнего мальчика, который сутки блуждал по Якутии, удалось спасти

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Трехлетний мальчик потерялся 21 июля в Эвено-Бытантайском районе Якутии. Спустя сутки его удалось найти живым. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Данная местность отличается суровым климатом. Там можно не только наткнуться на диких животных, но и замерзнуть даже в летнее время.

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Мальчик гулял с братом и сестрой. В какой-то момент он потерялся. На его поиски вышли родственники, а также 50 жителей села. В ночь на 22 июля из администрации обратились в Службу спасения Якутии. Кроме того, к операции привлекли вертолет «Полярных авиалиний», на котором в регион прибыли восемь спасателей и шесть полицейских.

А 22 июля около 18 часов вечера мальчика удалось найти в шести километрах от населенного пункта. Он пребывал без сознания в болотистой местности.

Ребенка отправили санрейсом на самолете Л-410 в соседний Верхоянский район, поселок Батагай. В районой вольнице мальчика удалось привести в вувства.