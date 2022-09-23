Трехкомнатная квартира загорелась в Санкт-Петербурге | 360°

Происшествия 23 сентября 2022, 17:16 Поделиться Telegram

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Viber Трехкомнатная квартира загорелась в Санкт-Петербурге

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Пожар произошел на Пулковской улице в Санкт-Петербурге. Там загорелась трехкомнатная квартира. Об этом сообщил Petrograd со ссылкой на ГУ МЧС по городу.

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Возгорание зафиксировали 23 сентября в 13:48. На место происшествия прибыли спасатели. Огонь охватил площадь в три квадратных метра. Потушить пламя удалось через 14 минут. В ликвидации пожара задействовали десять человек личного состава и две единицы спецтехники. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

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