Трехкомнатная квартира загорелась ночью на Новочеркасском проспекте в Петербурге

Пожар произошел в Санкт-Петербурге на Новочеркасском проспекте в ночь на 1 марта.Там загорелся дом № 49/20. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Пожар произошел на кухне в одной из квартир. Огонь захватил площадь в полтора квадратных метра. В тушении пожара были задействованы 15 спасателей и три единицы спецтехники. На ликвидацию огня потребовалось около часа. Информации о погибших и пострадавших не поступало.