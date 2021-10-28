Трехэтажный магазин хозтоваров загорелся в Краснодаре

Крупный пожар вспыхнул в магазине на Уральской улице в Краснодаре. Огонь успел охватить площадь в полторы тысячи квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС.

По данным ведомства, возгоранию присвоен повышенный, четвертый, ранг сложности. Сообщение о ЧП поступило дежурным в 11:07.

Прибывшие спасатели установили, что пламя объяло первый этаж здания. На месте развернули оперативный штаб с четырьмя боевыми участками. В МЧС подчеркнули, что к ним не поступало данных о погибших и пострадавших нет. Сейчас на месте работают 80 человек и 25 единиц техники.

На видео с места ЧП видно, что огонь распространился на все три этажа здания. Из его окон вырываются клубы черного дыма и пламя.

Причины возгорания будут установлены после ликвидации пожара.