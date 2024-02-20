20 февраля 2024, 16:22
Трехэтажный частный дом загорелся в Новосибирске. Спасатели эвакуировали 11-летнего мальчика
В Новосибирске накануне загорелся трехэтажных частный дом, расположенный в Октябрьском районе города. Об этом написал RT, ссылаясь на пресс-службу регионального главка МЧС.
Как рассказали в ведомстве, прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали с крыши дома 11-летнего мальчика.
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Всего в тушении огня участвовали 50 спасателей и 15 единиц техники. Причины пожара не называются.
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