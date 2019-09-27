Трехэтажное административное здание сгорело в Иркутске

Трехэтажное здание сгорело в Иркутске в ночь на пятницу. Пожар охватил площадь в 1,6 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет. Огонь удалось локализовать спустя почти три часа.

Информация о возгорании поступила в 04:19 по местному времени, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области в Instagram. Пламя вспыхнуло в административном здании на 26-м километре Байкальского тракта.

К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений трехэтажный деревянный дом размером 80 на 20 метров был полностью охвачен огнем. На первом этаже находились офисные помещения, выше — швейные станки. Произошло обрушение второго и третьего этажей.

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В 06:58 пламя локализовали на площади в 696 квадратных метров. При пожаре никто не пострадал.

С огнем боролись девять человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Как уточнило РИА «Новости», сгоревшее здание принадлежало группе компаний «Европа».