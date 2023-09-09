Происшествия 09 сентября 2023, 21:32 Трехдневный траур по жертвам землетрясения объявили в Марокко Король Марокко объявил трехдневный траур по жертвам землетрясения unsplash.com

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Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур по погибшим в результате мощного землетрясения. Об этом сообщила марокканская газета Hespress.

Соответствующее решение было принято на встрече под председательством монарха, посвященной последствиям стихийного бедствия. На мероприятии присутствовали члены правительства и руководители силовых ведомств.

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Король приказал спустить флаги, а также поручил оказать помощь всем, кто лишился крова и ускорить ход поисково-спасательных работ. Программой восстановления разрушенных домов займется межведомственный комитет.

По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Марокко выросло до 1037 человек, еще 1204 жителя пострадали.