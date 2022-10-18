Трехдневный траур по погибшим при крушении Су-34 объявили в Ейском районе | 360°

Происшествия 18 октября 2022, 14:09 Трехдневный траур по погибшим при крушении Су-34 объявили в Ейском районе Администрация Ейского района сообщила о трехдневном трауре по жертвам крушения Су-34 РИА «Новости»

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В Ейском районе объявили трехдневный траур по погибшим при крушении Су-34. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя местной администрации.

«В Ейском районе с 17 по 19 октября объявлен траур», - сказал собеседник издания.

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Трагедия в Ейске произошла вечером 17 октября. По данным Минобороны, экипаж Су-34 направлялся на тренировочный вылет с аэродрома Южного военного округа, однако при наборе высоты пилоты столкнулись с внештатной ситуацией — загорелся один из двигателей. Это и привело к падению истребителя во двор жилого дома.

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Крушение Су-34 стало причиной пожара в девятиэтажке. По состоянию на 06:00 было известно о 13 погибших, включая трех несовершеннолетних, и 19 пострадавших. Пилотам удалось катапультироваться.

Власти региона пообещали оплатить похороны жертв катастрофы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Основная версия следователей в том, что причиной катастрофы стала техническая неисправность истребителя.