Трехдневный траур объявили после гибели десятков человек из-за взрыва цистерны на Гаити

На Гаити объявили трехдневный траур в связи с гибелью нескольких десятков человек после взрыва цистерны с горючим. Об этом сообщил RT.

О принятом решении рассказал премьер-министр страны Ариэль Анри в своем Twitter-аккаунте.

«Трехдневный национальный траур будет объявлен на всей территории страны в память о жертвах этой трагедии, из-за которой скорбит весь гаитянский народ», — рассказал политик.

Он подчеркнул, что в городе Кап-Аитьен будут работать полевые госпитали. Пострадавшим окажут всю необходимую помощь.