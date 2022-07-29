Трех жителей Подольска отправят в колонию строгого режима по делу о рабском труде

В Подольске трех человек признали виновными по делу о принуждении к попрошайничеству. Им предстоит провести в колонии строгого режима несколько лет. Мужчины заставляли инвалидов-колясочников выпрашивать милостыню.

Приговор огласил Подольский городской суд, рассказал «360» заместитель подольского городского прокурора Константин Квициния.

«Суд рассмотрел уголовное дело в отношении трех местных жителей. В зависимости от их роли и степени участия в преступления они признаны виновными в похищении людей, использовании рабского труда и вымогательстве, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, истязаниях», — подчеркнул он.

С мая 2018-го по май 2021 года злоумышленники похитили шесть инвалидов без документов и постоянного места жительства. Их незаконно удерживали в арендованных в городском округе домах. Инвалидов били, питали и заставляя заниматься попрошайничеством.

Главным «идеологом» криминальной схемы назвали Евгения Варина, его приговорили к восьми годам лишения свободы. Его подельников — Евгения Проценко и Эдуарда Шаповалова — к семи и шести годам соответственно. По решению суда отбывать наказание мужчины будут в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил законную силу.