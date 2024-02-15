Происшествия 15 февраля 2024, 19:08 Трех жителей Краснодарского края осудили за распространение наркотиков

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В Краснодарском крае суд вынес приговор двум мужчинам и одной женщине, которые распространяли наркотики по разным районам региона. Об этом сообщил сайт «Кубань 24» со ссылкой на объединенную пресс-служба судов края.

По данным следствия, подсудимые сбывали запрещенные вещества через закладки в Ейском, Щербиновском, Кущевском и Староминском районах.

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Отмечается, что суд приговорил одного обвиняемого к 11 годам лишения свободы, остальных — к 10,5 года. Отбывать свое наказание наркосбытчики будут в колонии строгого режима.