Происшествия 30 марта 2024, 15:40 Трех заложников освободили из кафе Petticoat в Нидерландах NL Times: преступник освободил трех заложников из кафе Petticoat в Нидерландах Pixabay

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Трех посетителей кафе Petticoat в городе Эде в Нидерландах, которые удерживались в заложниках после диджейской вечеринки, освободили. Об этом сообщило издание NL Times.

Однако в полиции заявили, что злоумышленник удерживает еще одного человека. При этом правоохранители не увидели в происшествии признаков теракта. Очевидцы захвата заявили, что лицо преступника было скрыто маской. Он утверждал, что в его сумке находится взрывчатка.

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Экстренные службы эвакуировали 150 домов, находящихся недалеко от кафе. Власти порекомендовали магазинам и предприятиям не открываться до тех пор, пока полиция не освободит последнего заложника и не поймает преступника.