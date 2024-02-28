Происшествия 28 февраля 2024, 16:48 Трех участников преступной группы осудили за сбыт наркотиков в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде суд приговорил организатора преступной группы к 18 годам лишения свободы и двух исполнителей к 11 годам за сбыт наркотиков. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на пресс-службу Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным следствия, осенью 2022 года подсудимые продали два грамма запрещенных веществ через интернет-магазин. Кроме того, участники группы сделали 17 закладок с наркотиками весом более 48 грамм.

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Отмечается, что отбывать свое наказание местные жители будут в исправительной колонии строгого режима.