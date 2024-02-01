01 февраля 2024, 13:35
Трех сотрудников Фонда капитального ремонта задержали в Москве
Трех сотрудников Фонда капитального ремонта по ЦАО Москвы заподозрили во взятках
В центре Москвы задержали трех сотрудников Фонда капитального ремонта по ЦАО. Их заподозрили в получении взяток, сообщил «360» источник.
По его словам, всех трех подозреваемых доставили в отделение столичного главка Следственного комитета по Центральному административному округу на допрос. Другие подробности произошедшего уточняются.
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Ранее суд в Москве арестовал полицейского, передававшего за взятки сведения об умерших людях.
Коррупция
Москва
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