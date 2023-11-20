Происшествия 20 ноября 2023, 20:59 Трех подростков задержали за травлю детей в Забайкалье МВД: полицейские установили виновников травли двух школьников в Могойтуе Unsplash

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В школе поселка Могойтуй в Забайкалье старшеклассники издевались над двумя младшими учениками, оскорбляя их по национальному признаку. Сотрудники полиции установили всех участников конфликта, сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

По предварительным данным, 12-летний школьник снял процесс травли на видео. Позже ролик выложили в социальные сети. На кадрах запечатлено, как девятиклассники оскорбляли ребят, наносили им удары и заставили поцеловать друг друга.

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Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Они опрашивают педагогов и предполагаемых участников конфликта на национальной почве. К делу подключились прокуратура Могойтуйского района и Следственный комитет.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении школьников в Забайкальском крае, сообщила пресс-служба ведомства.