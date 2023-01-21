Эксклюзив 21 января 2023, 14:54 Трех подростков сняли с арки Живописного моста в Москве Источник «360»: забравшихся на Живописный мост подростков спасли в Москве РИА «Новости»

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Три подростка залезли на Живописный мост на проспекте Маршала Жукова в Москве, вероятно, ради эффектного селфи. Они оказались на верхней металлической конструкции, но спуститься обратно не смогли, сообщил источник «360» в экстренных службах города.

Подростков спустили и передали сотрудникам полиции, уточнил собеседник «360». По его данным, в результате ЧП никто не пострадал.

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Вантовый мост через Москву-реку расположен на северо-западе столицы. Это первый вантовый автодорожный мост в городе. На момент строительства он был самым высоким мостом такого типа в Европе. Объект открыли в 2007 году.

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Высота арки моста составляет 90 метров, длина пролета — 182 метра.