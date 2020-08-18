Трех подростков осудили за избиение мальчика на Алтае

«Один ребенок был помещен в ЦВСНП — это центр содержания несовершеннолетних преступников — сроком на 30 суток. 30 суток ребенок там находился и проходил интенсивную реабилитацию», — приводит слова Казанцевой сайт «Известия».

Еще двоих подростков держат в закрытом образовательном учреждении. Это является мерой воспитательного воздействия.

Одному подростку удалось избежать наказания, так как ранее он не попадал в полицию.