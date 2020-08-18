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    18 августа 2020, 14:21

    Трех подростков осудили за избиение мальчика на Алтае

    Анастасия Кременчугская

    Ольга Казанцева, уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае, рассказала, что трое из четверых подростков ждет наказание за жесткое избиение мальчика. Подозреваемые также сняли все на видео. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Один ребенок был помещен в ЦВСНП — это центр содержания несовершеннолетних преступников — сроком на 30 суток. 30 суток ребенок там находился и проходил интенсивную реабилитацию», — приводит слова Казанцевой сайт «Известия».

    Еще двоих подростков держат в закрытом образовательном учреждении. Это является мерой воспитательного воздействия.

    Одному подростку удалось избежать наказания, так как ранее он не попадал в полицию.

    Новости SMI.FM