18 августа 2020, 14:21
Трех подростков осудили за избиение мальчика на Алтае
Ольга Казанцева, уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае, рассказала, что трое из четверых подростков ждет наказание за жесткое избиение мальчика. Подозреваемые также сняли все на видео. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Один ребенок был помещен в ЦВСНП — это центр содержания несовершеннолетних преступников — сроком на 30 суток. 30 суток ребенок там находился и проходил интенсивную реабилитацию», — приводит слова Казанцевой сайт «Известия».
Еще двоих подростков держат в закрытом образовательном учреждении. Это является мерой воспитательного воздействия.
Одному подростку удалось избежать наказания, так как ранее он не попадал в полицию.