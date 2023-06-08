Происшествия 08 июня 2023, 19:30 Трех подозреваемых в поджоге троллейбусного депо задержали в Иркутске

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Троих мужчин в возрасте от 23 до 26 лет задержали в Иркутске, они сознались в поджоге трансформаторной подстанции троллейбусного депо. Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции региона сообщили «Новые известия».

Одному из мужчин предложили работу в мессенджере. Он привлек двух товарищей, и все трое согласились за деньги поджечь депо. При этом, по заявлению злоумышленников, они не понимали, что совершают диверсию. Возбуждено уголовное дело, двоих подозреваемых заключили под стражу, третьего — отпустили под подписку о невыезде.

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