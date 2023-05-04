Происшествия 04 мая 2023, 23:13 Трех петербургских школьников заподозрили в попытке разбоя

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В Санкт-Петербурге задержали трех школьников, которых заподозрили в попытке разбойного нападения. Об этом сообщила Neva.Today.

За помощью к правоохранителям обратился житель Ленинградской области. Он рассказал, что намеревался продать валюту, и во время разговора с потенциальным покупателем к нему подошли трое неизвестных, у которых был предмет, похожий на пистолет. Они потребовали отдать им деньги, но мужчина отказал, после чего незнакомцы ушли. Подозреваемыми оказались ученики девятого и восьмого классов. Возбуждено уголовное дело.