Происшествия 15 февраля 2024, 17:50 Трех напавших на полицейского в Чечне ликвидировали ответным огнем Кадыров: в Старом Ачхое уничтожили 3 напавших на полицейского членов бандгруппы РИА «Новости»

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В Чечне сотрудники полиции ликвидировали трех человек, которые оказали правоохранителям вооруженное сопротивление. Еще двух участников бандитской группировки задержали, сообщил в Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

«В селении Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района <…> сотрудники полиции ликвидировали трех преступников, оказавших вооруженное сопротивление при задержании», — отметил он.

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Кадыров уточнил, что задержанные в ходе спецоперации участники бандгруппы уже дают признательные показания. По словам главы Чечни, злоумышленники намеревались совершить ряд преступлений и убийств сотрудников правоохранительных органов.

«Но в их плане была одна загвоздка — они забыли, что находятся в Чеченской Республике, где мы никому не дадим нарушить покой и мирное течение жизни», — добавил он.

Кадыров пообещал жестко бороться с подобным беззаконием. Если даже нарушители появятся на территории республики, обратил он внимание, уйти им не удастся.

Глава Чечни выразил благодарность силовикам за оперативность и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему полицейскому.