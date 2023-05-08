Происшествия 08 мая 2023, 09:10 Трех мужчин задержали в ДНР при попытке проникнуть на турбазу для участников фестиваля Председатель ОП ДНР Кофман: мужчин задержали при попытке проникнуть на турбазу фестиваля РИА «Новости»

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Полиция задержала трех неизвестных, которые пытались проникнуть на территорию одной из туристических баз для участников V Международного литературного фестиваля «Звезды над Донбассом». Об этом сообщил ТАСС председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Кофман.

«Трое неизвестных попытались проникнуть на территорию одного из пансионатов, где жили участники фестиваля», — отметил он.

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Кофман уточнил, что мужчины предъявили поддельные документы. Сейчас со злоумышленниками работают сотрудники правоохранительных органов.

История фестиваля началась в 2019 году, мероприятие проводят ежегодно.

ДНР с 3 по 8 мая принимает V Международный литературный фестиваль «Звезды над Донбассом». Его участниками стали более 300 авторов прозы и стихов, сценаристов, музыкантов, режиссеров и представителей других творческих профессий. Об этом сообщили в пресс-службе Президентского фонда культурных инициатив.