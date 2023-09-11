Происшествия 11 сентября 2023, 20:51 Трех мужчин расстреляли после ссоры в клубе в Миассе МВД: три человека попали в больницу в Миассе после конфликта со стрельбой Freepik

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Три человека получили огнестрельные ранения после конфликта в ночном клубе в Миассе. Их доставили в больницу с ранами на ногах. Устроившие стрельбу люди скрылись с места преступления, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию обратилась родственница пострадавших мужчин. После работы на месте происшествия правоохранители объявили в розыск автомобиль, на котором уехали стрелки. По предварительным данным, стрельбе предшествовала ссора.

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«В результате комплекса проведенных мероприятий оперативники уголовного розыска совместно с коллегами из регионального УФСБ установили разыскиваемую машину, а также и тех, кто передвигался на ней», — отметили в ведомстве.

Четырех подозреваемых в возрасте от 20 до 22 лет задержали и доставили на допрос. Также у них изъяли оружие. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе задержали мужчину, который начал стрелять по судебным приставам после требования выселиться из ветхого дома под Ноябрьском.