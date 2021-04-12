Трех мужчин из Новоорска заподозрили в разбойном нападении

Правоохранители Новоорска получили обращение местной жительницы, которая сообщила что трое мужчин минувшим вечером вломились в ее жилище. Они угрожали ей ножом и деревянным колом.

Правонарушители и отобрали наушники и зарядное устройство. Об этом рассказал 56orb.ru. Полицейские задержали троих жителей Новоорска. Против них возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Совершившим налет грозит до 12 лет лишения свободы, о чем заявили в региональном УМВД.