29 июля 2021, 20:29
Трех мужчин будут судить за крупное мошенничество в Ростовской области
Трое жителей Ростовской области попытались обмануть бизнесмена на 7,7 миллиона рублей. Теперь их будут судить. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Мужчины сказали предпринимателю, что на него якобы завели уголовное дело. И они могут помочь с его закрытием, если тот заплатит им 7,7 миллионов рублей.
Мужчина не поверил и обратился в полицию. Троих мошенников задержали во время передачи денег.
Дело мужчин рассмотрит суд. Им грозит до 12 лет тюрьмы.