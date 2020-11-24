Трех мигрантов задержали на российско-финской границе

Отмечается, что латиноамериканцы попытались скрыться в лесу, однако их оперативно задержали. Сейчас они находятся в специальном центре в Красном Селе, где ждут своей очереди на высылку из страны. По данным издания, всего за ноябрь пограничникам удалось поймать 250 нарушителей.