24 ноября 2020, 20:42
Трех мигрантов задержали на российско-финской границе
В Ленинградской области поймали трех граждан Латинской Америки, которые пытались пересечь российско-финскую границу. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
Отмечается, что латиноамериканцы попытались скрыться в лесу, однако их оперативно задержали. Сейчас они находятся в специальном центре в Красном Селе, где ждут своей очереди на высылку из страны. По данным издания, всего за ноябрь пограничникам удалось поймать 250 нарушителей.