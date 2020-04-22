22 апреля 2020, 13:47
Трех мертвых рыбаков нашли в автомобиле в Нижегородской области
Автомобиль с тремя мертвыми рыбаками нашли в Нижегородской области. На данный момент проводится проверка и устанавливаются причины смерти мужчин. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».
По предварительным данным, 20 апреля мужчины уехали на рыбалку в район деревни Плащенер Тоншаевского района. Вероятнее всего, ночью их машина застряла на мелководье. Ее задняя часть оказалась в воде. Утром рыбаков нашли мертвыми. Следов насильственной смерти обнаружено не было.
Основная версия смерти — отравление выхлопными газами.