Трех мертвых рыбаков нашли в автомобиле в Нижегородской области

По предварительным данным, 20 апреля мужчины уехали на рыбалку в район деревни Плащенер Тоншаевского района. Вероятнее всего, ночью их машина застряла на мелководье. Ее задняя часть оказалась в воде. Утром рыбаков нашли мертвыми. Следов насильственной смерти обнаружено не было.

Основная версия смерти — отравление выхлопными газами.