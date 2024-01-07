Происшествия 07 января 2024, 12:47 Трех из четырех пострадавших при взрыве в кальянной в Домодедове госпитализировали Mash: трех пострадавших при взрыве в кальянной в Домодедове госпитализировали РИА «Новости»

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Осколочные ранения рук и ног, травмы головы и шеи и частичная потеря слуха — такие повреждения выявили у четырех пострадавших при взрыве гранаты в кальянной в Домодедове, сообщил Mash. Источник Telegram-канала указал, что госпитализация потребовалась не всем.

В Центральную городскую больницу, по информации Mash, доставили 21-летнего молодого человека с многочисленными осколочными ранениями рук, ног и туловища.

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С осколочными ранениями в больницу также попал 28-летний мужчина. Третьему пострадавшему 34 года — его госпитализировали с частичной потерей слуха, черепно-мозговой травмой, ранами головы, шеи и рук.

От госпитализации отказалась 35-летняя женщина. У нее выявили частичную потерю слуха в левом ухе, но она предпочла восстанавливаться дома.

По данным Telegram-канала «112», граната взорвалась в здании кальянной на улице Гагарина около шести утра 7 января. На место прибыли правоохранительные органы.