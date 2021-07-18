Трое китайцев и двое мавританцев были похищены неизвестными в Мали. Как сообщает Agence France-Presse, все они работали в строительных компаниях в регионе Сахель.

Нападение произошло в окрестностях города Хвала, который находится в юго-западной части страны. Во время атаки нападавшие уничтожили строительные инструменты и технику. Кто именно похитил иностранцев, пока остается неизвестным.

Проблема похищения невест остро стоит в Киргизии. По некоторым данным, каждая седьмая девушка вынуждена выйти замуж против своей воли. Молодых женщин часто просто крадут. Известны случаи, когда будущих невест насиловали и убивали похитители.

Из-за этого в столице Киргизии недавно прошел митинг. Люди пришли к зданию МВД и кричали, что преступления должны быть наказаны. Они напомнили властям о громком случае, который произошел 5 апреля. В стране похитили очередную невесту, момент кражи попал на камеры. На кадрах видно, что прохожие даже не пытались помешать украсть девушку.

Близкие сразу организовали поиски, сначала они не принесли результатов. Но 7 апреля местный пастух в селе обнаружил машину, в которой были два тела. Оказалось, что это украденная девушка и ее похититель. Мужчина задушил свою избранницу, а потом покончил с собой.