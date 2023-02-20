Происшествия 20 февраля 2023, 14:49 Трех детей спасли из горящего дома в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге на улице Сулимова загорелся многоэтажный дом. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар начался в одной из квартир, огонь распространился на 10 квадратных метрах. На место прибыли 11 спасателей. Они эвакуировали из горящего здания пять человек, трое из которых дети.

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С огнем удалось справиться за полчаса. В пожаре никто не пострадал.

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