Трех детей сбили в Екатеринбурге

По данным информагентства, авария произошла на улице Бахчиванджи. По словам инсайдера, все пострадавшие дети получили черепно-мозговые травмы. Их доставили в больницу.

Отмечается, что водителя, допустившего столкновение, неоднократно привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.