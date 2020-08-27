27 августа 2020, 16:30
Трех детей сбили в Екатеринбурге
В Екатеринбурге водитель иномарки Renault Sandero сбил трех детей в возрасте от четырех до 10 лет. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По данным информагентства, авария произошла на улице Бахчиванджи. По словам инсайдера, все пострадавшие дети получили черепно-мозговые травмы. Их доставили в больницу.
Отмечается, что водителя, допустившего столкновение, неоднократно привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.