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    27 августа 2020, 16:30

    Трех детей сбили в Екатеринбурге

    Артур Блянихов

    В Екатеринбурге водитель иномарки Renault Sandero сбил трех детей в возрасте от четырех до 10 лет. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    По данным информагентства, авария произошла на улице Бахчиванджи. По словам инсайдера, все пострадавшие дети получили черепно-мозговые травмы. Их доставили в больницу.

    Отмечается, что водителя, допустившего столкновение, неоднократно привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Новости SMI.FM