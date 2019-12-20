20 декабря 2019, 11:27
Трех детей сбили на переходе
В четверг 19 декабря трех школьников сбили на пешеходном переходе. Водитель скрылся с места преступления. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Три ребенка в возрасте 12 лет переходили дорогу на улице 50-летия Октября в Благовещенске Амурской области. В тот же момент водитель входил в поворот и задел школьников. Автомобиль не остановился и поехал дальше. Пострадавшим подросткам помогли прохожие. Через некоторое время двух потерпевших госпитализировали.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов объявили водителя в розыск.