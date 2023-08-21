Происшествия 21 августа 2023, 22:37 Трех детей нашли с мертвыми родителями в квартире в Свердловской области Freepik

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В городе Асбесте в Свердловской области нашли трупы мужчины и женщины в одной квартире с малолетними детьми. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу свердловского главка МВД полковника Валерия Горелых.

«Погибшими оказались ранее судимый за причастность к грабежу, кражам и незаконному обороту наркотиков 33-летний мужчина и судимая за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью его 32-летняя супруга», — сообщил он.

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Супругов обнаружили мертвыми 21 августа. Вместе с ними в квартире находились три несовершеннолетних ребенка — пятилетняя, четырехлетняя и годовалая дочери. Старших отправили в социальное учреждение, а младшую будут обследовать в больнице.

По словам сотрудников СУ СКР по региону, смерть родителей не имеет криминальных следов. Трупы направят на судмедэкспертизу.

Ранее жительницу Москвы обнаружили мертвой в одной квартире с ее пьяным возлюбленным. Тело женщины лежало на кровати и было накрыто одеялом.