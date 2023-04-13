Важное 13 апреля 2023, 17:52 Трех членов украинской ДРГ задержали в Мелитополе Балицкий сообщил о задержании в Мелитополе 3 членов украинской ДРГ, причастной к терактам Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В Мелитополе задержали трех диверсантов, которые причастны к совершению терактов. Об этом врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале.

«Правоохранительные органы в Мелитополе задержали трех мужчин в возрасте 26, 30 и 49 лет. Все они являются членами украинской диверсионно-разведывательной группы и причастны к совершению терактов в регионе», — написал он.

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Балицкий отметил, что задержанные готовили покушения на сотрудников городской администрации и работников железнодорожной станции, а также осуществили подрыв железнодорожного полотна.

«У задержанных изъяли комплектующие к самодельным взрывным устройствам и взрывчатые вещества, которые они брали в заранее подготовленных схронах СБУ», — добавил врио губернатора.

Глава региона поблагодарил работников правоохранительных органов за слаженную и четкую работу. По его словам, преступникам грозят серьезные тюремные сроки, вплоть до пожизненного.

«Всем, кто задумывается о выполнении приказов со стороны террористов СБУ, наказание будет максимально суровым. Меры безопасности в Запорожской области усилены, а диверсанты и пособники ответят по строгости закона», — заключил Балицкий.

В среду, 12 апреля, рядом с кафе в Мелитополе обнаружили пакет с взрывчатым веществом. Прибывшие на место правоохранители передали опасную находку специалистам.