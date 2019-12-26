26 декабря 2019, 15:54
Трех человек задержали в Петербурге по подозрению в похищении человека
В Санкт-Петербурге задержали трех человек, которых подозревают в похищении человека. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, группа неизвестных на отечественном авто ВАЗ-2109 похитила мужчину на Дунайском проспекте, пересадила его в другую машину и скрылась. Стражи правопорядка объявили план «Перехват» и поймали похитителей в Петродворцовом районе. Отмечается, что после задержания их доставили в 14-й отдел полиции на Купчинской. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.