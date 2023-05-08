Важное 08 мая 2023, 10:23 Трех человек задержали после попытки диверсии на ж/д перегоне в Челябинской области ФСБ: в Челябинской области задержали трех человек при попытке диверсии на железной дороге РИА «Новости»

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Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали трех человек, которые пытались совершить диверсию на перегоне железной дороги в ночь на воскресенье, 7 мая. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы подтверждаем факт задержания граждан», — ответили в пресс-службе ФСБ на вопрос о задержании трех человек, причастных к инциденту на Южно-Уральской железной дороге.

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По информации издания 74.ru, силовики задержали подозреваемых в Магнитогорске. Мужчины действовали под руководством спецслужб Украины. За успешно проведенную диверсию им должны были заплатить. По данным источника, в отношении задержанных возбудили уголовное дело.

В воскресенье, 7 мая, появились подробности о сорвавшейся диверсии в Саратове. Злоумышленники заложили самодельную взрывчатку под опору ЛЭП на западе города. Масса взрывчатого вещества составляла около двух килограммов.