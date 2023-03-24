Происшествия 24 марта 2023, 13:50 Трех человек вывели из горящей квартиры в Петербурге

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Пожар в многоквартирном жилом доме произошел накануне на улице Казанской в Петербурге. Об этом сообщил сайт «Петроград» со ссылкой на ГУ МЧС по городу.

Спасатели вывели из горящего помещения троих человек. До прибытия пожарных огонь успел распространиться на площади пять квадратных метров. В квартире обгорела одна комната и мебель.

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В тушении пожара участвовали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники.

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