24 марта 2023, 13:50
Трех человек вывели из горящей квартиры в Петербурге
Пожар в многоквартирном жилом доме произошел накануне на улице Казанской в Петербурге. Об этом сообщил сайт «Петроград» со ссылкой на ГУ МЧС по городу.
Спасатели вывели из горящего помещения троих человек. До прибытия пожарных огонь успел распространиться на площади пять квадратных метров. В квартире обгорела одна комната и мебель.
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В тушении пожара участвовали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники.
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