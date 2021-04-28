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    28 апреля 2021, 00:45

    Трех человек спасли из пожара в псковской пятиэтажке

    Александра Ломейко

    В одном из жилых домов Пскова начался пожар. Пострадали два человека, одному потребовалась госпитализация. Семь жильцов пятиэтажки эвакуировали.

    Трех человек спасли из пожара в псковской пятиэтажке

    Информация о возгорании по улице Красноармейской, 13, поступила вечером 27 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

    «Эвакуированы семь человек. Трое спасены, из них два человека пострадали, один госпитализирован», — уточнили в ведомстве.

    Состояние переданного бригаде скорой помощи, написал паблик «Псковская Сводка», может быть тяжелым. Он получил ожоги различной степени тяжести.

    В МЧС добавили, что в результате пожара выгорели постельные принадлежности, а квартира закопчена. К его ликвидации привлекли пять единиц техники и 13 человек личного состава ведомства.

    Обстоятельства случившегося устанавливаются.