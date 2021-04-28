Трех человек спасли из пожара в псковской пятиэтажке

В одном из жилых домов Пскова начался пожар. Пострадали два человека, одному потребовалась госпитализация. Семь жильцов пятиэтажки эвакуировали.

Информация о возгорании по улице Красноармейской, 13, поступила вечером 27 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

«Эвакуированы семь человек. Трое спасены, из них два человека пострадали, один госпитализирован», — уточнили в ведомстве.

Состояние переданного бригаде скорой помощи, написал паблик «Псковская Сводка», может быть тяжелым. Он получил ожоги различной степени тяжести.

В МЧС добавили, что в результате пожара выгорели постельные принадлежности, а квартира закопчена. К его ликвидации привлекли пять единиц техники и 13 человек личного состава ведомства.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.