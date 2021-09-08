Трех человек спасли после взрыва газа в Ногинске

Трех человек, в том числе двух детей, спасли после взрыва газа в доме в Ногинске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«Спасены три человека, в том числе два ребенка. Дополнительно на место следуют спасатели Ногинского СЦ, Центра Лидер и Ценрспасса и кинологи. На данный момент привлечены более 60 человек и 24 единицы техники», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что сообщение о взрыве поступило в 06:55. Пострадал многоквартирный дом в Ногинске, расположенный на улице 28-го Июня, 9а. В результате произошло обрушение части внешней стены и перекрытий. По предварительным данным, повреждено пять квартир. Загорания не было. Сейчас проводятся поисково-спасательные работы.

Пока причина взрыва неизвестна. В ближайшее время это выяснят специалисты. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил вице-губернатору региона Евгению Хромушину, зампреду Роману Каратаеву и руководителю подмосковного МЧС Сергею Полетыкину выехать на место взрыва газа в Ногинске и оказать всею необходимую помощь людям.