Трех человек с оружием задержали в Барнауле

В одном из баров Барнаула злоумышленники напали на мужчину с девушкой. Пострадавший получил пулевое ранение в ногу. Об этом написало ИА Nation News.

Поздно вечером в полицию пришло сообщение о вооруженном нападении в одном из развлекательных заведений города. По данным очевидцев, трое вооруженных людей напали на молодую пару.

Спутница пострадавшего рассказала, что хулиганы угрожали прострелить ей живот. В настоящий момент злоумышленники задержаны. Выясняются подробности инцидента.