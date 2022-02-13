Трех человек ранили возле места вечеринки Джастина Бибера

Три человека пострадали в результате стрельбы в Западном Голливуде, штат Калифорния. ЧП случилось рядом с рестораном, в котором проходила вечеринка поп-музыканта Джастина Бибера. Об этом сообщил телеканал CNN.

По данным телекомпании, возле ресторана произошла драка, участники которой применили огнестрельное оружие. Ранения получили три человека. Они доставлены в больницу, медики оценили их состояние как стабильное.

Полиция заявила, что случившееся нельзя связать с деятельностью каких-либо банд.

Представители Бибера комментировать случившееся не стали. CNN сообщает, что к моменту происшествия сам певец уже покинул заведение.

Ранее сообщалось, что Джастин Бибер стал сотрудничать с американской компанией Palms, которая продает готовую к употреблению марихуану. Певец решил назвать свой продукт Peaches — в честь одной из песен, которая вошла в его последний альбом. Бибер подчеркнул, что стремится сделать каннабис популярным и доступным. Чтобы достичь этого, он планирует отдавать часть прибыли от продаж в две организации — группе ветеранов Veterans Walk and Talk, (выступают за медицинское использование марихуаны) и некоммерческой организации Last Prisoners Project (занимается освобождением людей, осужденных за хранение марихуаны).